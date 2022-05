Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych odniósł się do rosyjskich strat poniesionych na Ukrainie. Stwierdził też, że obecnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak długo potrwa wojna.

Wołodymyr Zełenski jasno zaznaczył, że Ukraina chce, by wojna zakończyła się jak najszybciej. Obecnie jednak trudno przewidzieć dalszy jej przebieg. „Tak naprawdę nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa ta wojna. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby szybko wyzwolić naszą ziemię. To jest nasz priorytet – każdego dnia pracować nad tym, aby wojna trwała krócej” – powiedział.

Prezydent Ukrainy podał też najnowsze doniesienia o rosyjskich stratach. „Możemy poinformować o 200. zestrzelonym rosyjskim samolocie wojskowym. Rosja nie straciła tylu samolotów w żadnej wojnie od dziesięcioleci. Straciła też prawie 27 tysięcy żołnierzy, w tym wielu młodych poborowych oraz ponad 3 tysiące czołgów, opancerzonych wozów bojowych, dużą liczbę konwencjonalnych pojazdów wojskowych, śmigłowce i drony. A także wszystkie swoje perspektywy jako państwo” – mówił.

Zełenski po raz kolejny zwrócił uwagę na rolę innych państw w zakończeniu wojny. „Zależy to jednak, niestety, nie tylko od naszych ludzi, którzy już teraz robią maksimum. Zależy to także od naszych partnerów. Od krajów europejskich, od krajów całego wolnego świata” – powiedział.

Źr.: Onet