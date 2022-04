Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojawił się w poniedziałek w podkijowskiej Buczy. To tam rozegrały się sceny, które wstrząsnęły światową opinią publiczną. Rosyjskie wojska dopuścił się tam potwornych zbrodni na ludności cywilnej.

W poniedziałek w Buczy pojawił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przyznał, że po tym, co Ukraińcy odkryli w mieści, trudno będzie prowadzić dalsze negocjacje pokojowe ze stroną rosyjską. „Jeśli jeszcze mają o czym myśleć w tej kwestii, to powinni myśleć szybciej” – stwierdził.

„Widzicie, co tu się odbyło. Wiemy o osobach zakatowanych, z odrąbanymi kończynami, zgwałcone kobiety, zabite dzieci. To właśnie jest ludobójstwo” – mówił Zełenski do zgromadzonych dziennikarzy.

„Jest dla nas bardzo ważne, byście zobaczyli, w jakich warunkach żyje teraz ludność cywilna, walcząca o każdego człowieka: bez prądu, wody. Niezależnie od tego mieszkańcy dali odpór okupantowi rosyjskiemu. Nie ma żadnego podziału miedzy narodem i władzą, działamy razem, obok siebie” – mówił Zełenski.

Dla porównania prezydent opisał, jak w trudnej sytuacji zachowywała się ludność ukraińska. „Od razu pytali, czy żołnierze nie mogliby dokarmić bezdomnych zwierząt. To charakterystyczne, że nasz naród ma lepszy stosunek do zwierząt, niż Rosjanie do ludzi” – zaznaczył Zełenski.

„Negocjacje pokojowe z Rosją będą trudniejsze, odkąd poznaliśmy skalę rosyjskich zbrodni na ludności cywilnej. Te czyny powinny być zakwalifikowane jako ludobójstwo” – stwierdził Zełenski.

Źr. Polsat News