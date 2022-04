Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Kijowie. Fotograf prezydenta RP, Jakub Szymczuk, zamieścił zdjęcie, na którym widać przywitanie głów państw.

Andrzej Duda oraz prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii – Gitanas Nauseda, Egils Levits oraz Alar Karis są w Kijowie. Przybyli na miejsce, aby okazać wsparcie Ukraińcom walczącym z rosyjskim najeźdźcą oraz spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

– Naszym celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie – powiedział Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Teraz wiadomo już, że do spotkania Duda-Zełenski faktycznie doszło. Jakub Szymczuk, osobisty fotograf prezydenta RP, zamieścił na Twitterze wymowne zdjęcie. Widać na nim moment, w którym prezydent Ukrainy wita się ze swoim polskim odpowiednikiem.

To, co zwraca uwagę to przede wszystkim bardzo serdeczny uścisk obu polityków. Zełenski uważa bowiem Andrzeja Dudę za jednego swoich najbliższych sojuszników. Powszechnie wiadomo przecież, że Duda i prezydent Ukrainy pozostają ze sobą w stałym kontakcie i wymieniają opinie na temat obecnej, kryzysowej sytuacji. Duda wielokrotnie publikował na Twitterze wpisy, w których informował, że przed chwilą odbył rozmowę z Zełenskim. W podobnym tonie, również w mediach społecznościowych, komunikował to jego rozmówca. Teraz, pierwszy raz od wybuchu wojny, mogą porozmawiać w cztery oczy.