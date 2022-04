Wołodymyr Zełenski poinformował na Twitterze, że odbył rozmowę telefoniczną z Recepem Erdoganem. Prezydent Turcji jest zaangażowany w proces negocjacji między Ukrainą i Rosją. W ostatnim czasie zapowiedział, że zamierza zaprosić przywódców obu państw do Stambułu.

Turcja to jeden z tych krajów, które najmocniej angażują się w rozmowy dyplomatyczne między Ukrainą i Rosją. To właśnie tam odbyła się ostatnia runda negocjacji „na żywo”. Spotkali się tam również ministrowie spraw zagranicznych – Dymytro Kułeba i Siergiej Ławrow. W ostatnim czasie prezydent Erogan potwierdził, że jest w kontakcie zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i z Władimirem Putinem. Zamierza osobiście zaprosić ich do Stambułu i wyraził nadzieję, że politycy pozytywnie na to zaproszenie odpowiedzą.

W niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy poinformował na Twitterze, że odbył „ważną rozmowę telefoniczną z prezydentem Erdoganem”. Przyznał, że ma to związek z tym, że prezydent Turcji ma kontaktować się z Władimirem Putinem.

Zełenski mówił między innymi o potrzebie ewakuacji ludności cywilnej z Mariupola oraz przekazał informacje na temat negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją. „W przededniu jego rozmów z Putinem podkreśliłem konieczność natychmiastowej ewakuacji ludności cywilnej z Mariupola, w tym Azowstalu, i natychmiastowej wymiany zablokowanych oddziałów. Omówiliśmy przebieg procesu negocjacyjnego, koordynację z Turcją i innymi krajami gwarancji bezpieczeństwa dla naszego państwa. Poruszyliśmy kwestie związane ze zdolnościami obronnymi Ukrainy i globalnym bezpieczeństwem żywnościowym, które jest zagrożone z powodu blokady żeglugi na Morzu Czarnym” – napisał prezydent Ukrainy.

Źr.: Twitter