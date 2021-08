Zespół Piersi wydał oświadczenie, w którym odniósł się do medialnego zamieszania wokół Pawła Kukiza. Grupa zaapelowała, by nazywać posła „byłym wokalistą zespołu”. Na koniec, muzycy zwrócili się bezpośrednio do niego.

Postawa Pawła Kukiza podczas głosowania nad tzw. ustawą medialną wzbudziła ogromne kontrowersje. Najpierw to za sprawą posłów Kukiz’15 doprowadzono do reasumpcji głosowania, które wcześniej przegrało PiS. Następnie Paweł Kukiz oraz dwójka innych posłów ruchu poparła nowelizację ustawy medialnej, określanej potocznie mianem „lex TVN”.

Z tego powodu pod adresem Pawła Kukiza posypały się liczne negatywne komentarze. W muzyka ostro uderzyli nie tylko politycy, ale również artyści i dziennikarze. Mocny komentarz bardzo szybko zamieścili między innymi lider zespołu Lady Pank Janusz Panasewicz czy dziennikarz Kuba Wojewódzki.

Zespół Piersi wydał oświadczenie ws. Kukiza

Teraz oświadczenie w sprawie swojego byłego wokalisty wydał zespół Piersi. „Szanowni Państwo, z wielką przykrością czytamy i słuchamy wszystkie komentarze, jakie rykoszetem odbijają się na zespole PIERSI, na skutek działań byłego wokalisty zespołu, obecnie posła RP” – czytamy.

Zespół przypomniał rezultat zakończonego już procesu sądowego. „Chcemy przypomnieć, że zakończony proces sądowy (2015-2017), który był wynikiem pozwu Pawła Kukiza, zakończył się przyznaniem prawa do nazwy obecnym muzykom zespołu PIERSI i Paweł Kukiz od tego czasu nie ma nic wspólnego z naszym zespołem. Pojawiające się artykuły czy wypowiedzi, że jakoby wokalista zespołu PIERSI przyczynił się do przegłosowania czegokolwiek w sejmie jest stwierdzeniem błędnym. Bardzo prosimy o nazywanie rzeczy po imieniu, czyli: BYŁY WOKALISTA ZESPOŁU PIERSI lub najlepiej Poseł Kukiz” – czytamy dalej.

Na koniec, muzycy zwrócili się bezpośrednio do Pawła Kukiza. „No cóż… trzeba było pozostać starym punkowcem” – napisali.

Czytaj także: Kukiz przerywa milczenie! Zwrócił się do kierownictwa TVN

Żr.: Facebook/Piersi