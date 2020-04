Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących potrzeb – podały w czwartek branżowe organizacje motoryzacyjne. Dodały, że inni mogą poczekać.

Jak czytamy we wspólnym komunikacie organizacji, na skutek interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Związku Dealerów Samochodów (ZDS) resort zdrowia wydał zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb.

Wskazano, że kierowy, którzy nie przemieszczają się w tym okresie swoim autem oraz dla tych objętych obowiązkową kwarantanną, mogą jeszcze poczekać z wizytą w warsztacie.

„Doceniamy szybką reakcję Ministerstwa Zdrowia na nasz apel” – powiedział, cytowany w komunikacie prezes PZPM Jakub Faryś. „Jesteśmy przekonani, że rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących zezwolenia na sezonową wymianę opon przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących codziennych potrzeb – takich jak robienie zakupów spożywczych – wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego” – zaznaczył.

W komunikacie podkreślono, że warto korzystać z usług serwisów, które stosują procedury ochrony przeciw koronawirusowi.

Jak dodano, PZPO przygotował wytyczne dla serwisów oponiarskich, jak postępować, by zachować bezpieczeństwo w trakcie epidemii. Przy zastosowaniu się do nich, kierowcy będą mniej narażeni na zarażenie się w serwisie koronawirusem niż na kolizję lub wypadek drogowy jeżdżąc na złych oponach. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt / PAP