Jarosław Gowin odebrał swoją dymisję w sobotę w Pałacu Prezydenckim. Były wicepremier został jednak postawiony w dość niezręcznej sytuacji. Prezydent Duda podzielił się bowiem zastrzeżeniami do ostatnich działań Gowina.

– Muszę panu powiedzieć, że nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stoi przede mną i odbiera swoją dymisję człowiek, który nadal chce realizować ten dobry program dla Polski, żeby ta linia została utrzymana, czy też stoi przede mną ktoś, kto postanowił zmienić front i pójść dalej w polityce z kim innym – podkreślił prezydent.

Duda wyraźnie podkreślił, że jest rozczarowany postawą byłego wicepremiera. – Jest to dla mnie bardzo przykra sytuacja i muszę powiedzieć, że będę czekał i przyglądał się temu, co się dzieje. Bo dla mnie bardzo ważne jest to, aby obóz był cały, bo wierzę w to, że ten obóz jest w stanie wprowadzić dobre zmiany w Polsce – zauważył.

Następnie podziękował Gowinowi za przyjęcie dymisji. – W jakimś sensie jest mi przykro, dlatego dziękuję za przybycie po odbiór tego dokumentu, ale powiem tak: z przyjemnością z panem porozmawiam, ale najpierw muszę zobaczyć, kogo do siebie zaproszę – powiedział.

❗️Andrzej Duda publicznie odmówił spotkania w cztery oczy Jarosławowi Gowinowi. Stwierdził, że najpierw musi wiedzieć, kogo zaprasza.



Prezydent powiedział, że mu przykro, bo Gowin nie zadzwonił.



J.Gowin wczoraj zapowiadał w @wirtualnapolska rozmowę z PAD o lexTVN. pic.twitter.com/h0VSrRzZzD — Patryk Michalski (@patrykmichalski) August 14, 2021

Duda przyznał wprost, że nie zamierza spotkać się z Gowinem w cztery oczy. – Dzisiaj tego tak do końca nie wiem, więc proszę wybaczyć, ale nie będzie spotkania w cztery oczy jak zawsze. Mam dzisiaj bardzo ważne sprawy – zastrzegł.

– Mam nadzieję, że spotkamy się za kilka tygodni z uśmiechem i będziemy mogli usiąść przy stoliku, spokojnie porozmawiać o polityce, o Polsce, że nie będzie pan częścią totalnej opozycji, tylko będzie pan realizował to, co rzeczywiście dla Polski dobre – dodał.