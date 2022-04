W ostatnich tygodniach pojawiło się mnóstwo spekulacji o możliwym odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony. Tymczasem włoska prasa informuje, że również Piotr Zieliński może niebawem opuścić szeregi SSC Napoli.

Możliwe przenosiny Lewandowskiego do Barcelony to jeden z głośniejszych tematów nadchodzącego okna transferowego. Władze Bayernu wciąż nie zaproponowały Polakowi nowego kontraktu, a z przecieków wynika, że raczej nie zgodzą się na podwyżkę. Tymczasem klub z Katalonii miał zaakceptować warunki stawiane przez „Lewego”. Na finalizację transferu przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Tymczasem okazuje się, że w zasięgu zainteresowania kierownictwa Bayernu Monachium znalazł się inny Polak. Włoska prasa podaje, że Piotr Zieliński może opuścić SSC Napoli i przenieść się właśnie do Bawarii – twierdzi „La Reppublica”

Media zwracają jednak uwagę, że Piotr Zieliński nie będzie należał do najtańszych graczy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro, ale swoje robi też fakt, że pomocnik ma kontrakt z włoską drużyną ważny do czerwca 2024 roku.

W obecnym sezonie Zieliński rozegrał dotąd dla Napoli łącznie 38 spotkań. Strzelił w nich 7 goli i zaliczył 5 asyst.

Źr. Sport Interia