Podczas ostatniego meczu Napoli przeciwko Empoli doszło do niepokojących scen. Piotr Zieliński musiał zejść z boiska już w 20. minucie spotkania. Wyraźnie sygnalizował, że ma problemy z oddychaniem. Włoskie media dowiedziały się, co dolega polskiemu pomocnikowi.

Pomocnik Napoli i reprezentacji Polski w 20. minucie niedzielnego meczu przeciwko Empoli musiał zejść z boiska. Wyraźnie sygnalizował swojemu sztabowi, że ma problemy z oddychaniem. Chwilę później w jego miejsce na murawie pojawił się Lorenzo Insigne. Piłkarz trafił do szpitala.

Jeszcze w niedzielę władze Napoli opublikowały komunikat, w którym poinformowano o stanie zdrowia zawodnika. „Zieliński opuścił boisko przez problemy z oddychaniem. Przeszedł testy, które nie wykazały nic niepokojącego” – poinformowano.

W poniedziałek włoskie media dotarły do bardziej szczegółowych informacji. Według „La Gazzetta dello Sport”, Zieliński ma objawy zapalenia oskrzeli. To oznacza, że w tym roku już nie zagra, ale nie powinno go to wykluczyć z gry na bardzo długo.

W bieżącym sezonie Piotr Zieliński odgrywa kluczową rolę w składzie Napoli. Prezentował do tego znakomitą formę zdobywając pięć goli i to zdobywanych w bardzo ważnych momentach spotkań. Oprócz tego zanotował cztery asysty.

