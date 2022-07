Za chwilę będziecie potępiać ludzi, że sobie skaczą do oczu, a tego nie widzicie? – mówił Robert Kwiatkowski w programie „Minęła 20” TVP Info. Polityk wszedł w dyskusję z prowadzącym Krzysztofem Ziemcem. W sieci pojawiło się nagranie.

Przypomnijmy, że w niedzielne popołudnie w mediach pojawiły się materiały z napaści na pracowników TVP. Stacja potwierdziła, że doszło do ataku ze strony dwóch niezidentyfikowanych pracowników stacji.

Na nagraniu z Placu Powstańców Warszawy słychać wulgaryzmy i groźby. W pewnym momencie jeden z mężczyzn rzuca w stronę pracowników butelką. Wcześniej splunął w stronę innego pracownika.

Materiał pojawił się w „Wiadomościach” TVP. W jego przerwach pojawiają się wypowiedzi prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, m.in. Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka oraz Sławomira Nitrasa. – Jeśli dojdzie do tragedii, to odpowiedzialny będzie za to Donald Tusk – ocenił Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.

O agresji wobec pracowników TVP rozmawiano także w programie „Minęła 20”. Jeden z gości Krzysztofa Ziemca – były prezes TVP – Robert Kwiatkowski postanowił wdać się w dyskusję z dziennikarzem.

Były prezes TVP starł się z Ziemcem. „To jest wypowiedź, którą z aprobatą cytujecie”

– Przyjdzie taki moment, że nie będzie policjanta, nie będzie ochrony, to może być krótka chwila, kiedy ktoś może stracić życie – powiedział w pewnym momencie Ziemiec.

Kwiatkowski zaproponował, że zaprezentuje widzom „chwilę prawdy”. – Ja bym chciał, żeby w tym studiu zamiast byłego prezesa TVP zasiadł aktualny prezes TVP i odpowiedział, patrząc ludziom w oczy, co też takiego się dzieje i jaką rolę telewizja publiczna odgrywa w podgrzewaniu nastrojów. Ile razy na antenie „Wiadomości” słyszał pan „für Deutschland”. Słyszał pan to? – pytał Ziemca.

– Słyszałem – odpowiedział dziennikarz TVP, który był wyraźnie zaskoczony tonem gościa. – A słyszał pan dzisiaj Morawieckiego, który mówi, że „inflacja jest jak Tusk – przybywa z zagranicy i tworzy przeszkody” – dopytywał Kwiatkowski.

Ziemiec przyznał, że nie zna tej wypowiedzi. – To jest wypowiedź, którą z aprobatą cytujecie. Co to jest, jak nie podżeganie do nienawiści? – dopytywał. Dziennikarz TVP usiłował wyjaśnić, że przytoczona wypowiedź nie jest „nacechowana nienawiścią”.

– Jak nie? Sugerujecie, że w ten sposób, tak jak z tym wielokrotnym powtarzaniem „für Deutschland”, że Tusk to jest jakiś obcokrajowiec, w domyśle jakiś Niemiec. A to jest polski polityk, polski premier, były. Z czego się śmiejecie. Za chwilę będziecie potępiać ludzi, że sobie skaczą do oczu, a tego nie widzicie? Panowie, opamiętajcie się – zaapelował na koniec Kwiatkowski.

Nagranie cieszy się ogromną popularnością w sieci.