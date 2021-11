Anna Mucha staje w obronie Barbary Kurdej-Szatan. – Basia jest wspaniałą kobietą, przyjaciółką i człowiekiem, którego chce się mieć przy boku. Wrażliwą, prawą, empatyczną i waleczną – mówiła. Zareagował Rafał Ziemkiewicz.

Barbara Kurdej-Szatan spotkała się z falą krytyki, po tym jak w ostrych, wulgarnych słowach podsumowała zachowanie polskich służb na granicy polsko-białoruskiej. Jej wypowiedź spowodowała reakcję sieci Play, a nawet doprowadziła do zakończenia współpracy przez TVP, co ogłosił Jacek Kurski. Aktorka wyjaśniała później sens swoich słów.

„Szanowni Państwo, odnosząc się do nagłośnionej sprawy mojej emocjonalnej reakcji i ogromnego oburzenia w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że moje słowa dotyczyły konkretnej sytuacji przedstawionej na nagraniu” – wyjaśniła.

W obronie artystki stanęła Anna Mucha. „Basia jest wspaniałą kobietą, przyjaciółką i człowiekiem, którego chce się mieć przy boku. Wrażliwą, prawą, empatyczną i waleczną” – podkreśliła w rozmowie z serwisem plotek.pl.

„Nigdy nie zostawi potrzebującej osoby samej. Nie przejdzie obojętnie… To ona miała odwagę w środku nocy zatrzymać samochód, by udzielić pierwszej pomocy kierowcy, który miał wypadek. To ona walczyła o kobiety i nasze prawo do godnego życia, wreszcie to Baśka stanęła za mną murem, kiedy tego potrzebowałam…” – wyjaśniła.

Wypowiedź artystki skomentował Rafał Ziemkiewicz.