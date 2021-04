Rafał Ziemkiewicz wzbudził kontrowersje. Zamieścił bowiem nietypowe zdjęcie w dniu 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Fotografia przedstawia… Donalda Tuska. „Niegodziwość” – skomentowała je dziennikarka „Gazety Wyborczej”.

Rafał Ziemkiewicz lubi dolać oliwy do ognia. Publicysta związany m.in. z tygodnikiem „Do Rzeczy” po raz kolejny wywołał ogromne kontrowersje. Tym razem chodzi o zdjęcie, które opublikował w dniu kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Ziemkiewicz zamieścił zdjęcie, na którym widać Donalda Tuska siedzącego we wnętrzu samolotu. Za jego szybą stoją natomiast zdesperowani, umorusani krwią ludzie, którzy próbują dostać się do wnętrza maszyny. Twarz Tuska pozostaje jednak niewzruszona. „10.04” – podpisał zdjęcie publicysta.

Rafał Ziemkiewicz przekroczył granicę? „Niegodziwość”

Wpis Ziemkiewicza wywołał oburzenie wśród dziennikarzy i polityków. Głos zabrała m.in. Dominika Wielowieyska z „GW”, która często polemizuje z publicystą. Nazwała zdjęcie zamieszczone przez Ziemkiewicza „niegodziwością”. „Ależ to jest obrzydliwe. Niegodziwość!” – napisała.

Głos zabrał też Szymon Ziółkowski z Platformy Obywatelskiej. On również był zniesmaczony tym, co opublikował na swoim profilu społecznościowym Rafał Ziemkiewicz. „Wstyd i moralne dno. Ale to dla Pana standard dnia codziennego” – stwierdził.

Podobnych wpisów, publikowanych również przez zwykłych internautów, było oczywiście znacznie więcej. Ziemkiewicz nie komentował jednak swojej publikacji i nie zabierał głosu w jej sprawie w komentarzach pod tweetem.