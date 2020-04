Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej poinformował, że w ciągu ostatniego miesiąca w zakładach przywięziennych wyprodukowano olbrzymie ilości maseczek i kombinezonów ochronnych. Minister Sprawiedliwości przyznał, że to potwierdza sens wprowadzenia programu „Praca dla Więźniów”.

„Wszystkie nasze możliwości w zakresie produkcji w zakładach działających przy zakładach karnych zostaną skierowane, by nieść pomoc potrzebującym w ramach akcji przeciwdziałania pandemii.” – mówił Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

„Po miesiącu możemy zakomunikować, iż w zakładach przywięziennych zostało wyprodukowanych milion maseczek, które są wykorzystywane w bardzo wielu miejscach.” – mówił Ziobro. „Zwłaszcza w miejscach największej potrzeby i pilności przez rozmaite służby ratunkowe i medyczne.” – podkreślił.

„Fakt, że działają przywięzienne zakłady produkcyjne jest rezultatem naszych wcześniejszych działań, czyli „Praca dla więźniów”. Akcji, która spotkała się z niesłuszną krytyką, błędną, nietrafiającą w istotę sprawy.” – przekonywał Ziobro.

Minister odniósł się również do burzy politycznej wokół wybory prezydenckich. „Jeżeli chcemy wydłużyć kadencję prezydenta i przenieść ją ponad czas trwania pandemii, to jedyną drogą jest zmiana konstytucji. Jeżeli opozycja z jednej strony mówi „nie róbmy teraz wyborów”, ale nie chce zmieniać konstytucji, aby wydłużyć czas kadencji, to zachowuje się bałamutnie, skrajnie nieodpowiedzialnie, oszukuje Polaków.” – powiedział Ziobro.

Źr. dorzeczy.pl; twitter