Zbigniew Ziobro nie stawił się dziś przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Wcześnie rano opublikował jednak w sieci wstrząsające zdjęcia ze szpitala. Dołączył do nich mocny wpis skierowany do Donalda Tuska.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie stawił się dzisiaj przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Swojej nieobecności też nie usprawiedliwił.

We wczesnych godzinach porannych opublikował w mediach społecznościowych wstrząsające zdjęcia. „Gdy zachorowałem, wypuściłeś hejterów by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej. Przez Ciebie Donaldzie Tusku musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe dzieci” – pisze Ziobro zwracając się do Tuska.

„Teraz sprokurowaliście opinię i szerzycie kłamstwo, że jestem od dawna zdrowy, a ciężką operację i jej powikłania zmyśliłem. Nie mam wyjścia – niech wszyscy zobaczą, jakim jesteś zakłamanym, obłudnym i mściwym oszustem!” – pisze Ziobro.

„Nie ma cywilizowanego państwa w którym premier na swoich politycznych przeciwników zlecał tak barbarzyńskie nagonki” – podsumował Ziobro.

Źr. RMF FM; facebook