Czy opozycja wystawi wspólną listę w wyborach do Sejmu? Może do tego dojść, a wtedy nie będzie to dobra wiadomość dla PiS. W rozmowie na antenie RMF FM mówił o tym Jan Grabiec, polityk PO.

PO oraz inne partie opozycyjne próbują zrobić wiele, by osłabić notowania PiS oraz jego sojuszniczych ugrupowań. Póki co, partia, której liderem pozostaje Jarosław Kaczyński cały czas przoduje w sondażach. Nic dziwnego, że opozycja rozważa wspólną listę, która mogłaby zagrozić partii rządzącej i docelowo pozbawić ją władzy w kraju.

Dziś na antenie RMF FM mówił o tym przedstawiciel PO, Jan Grabiec. Polityk mówił szczerze o możliwości stworzenia takiej platformy. Grabiec przyznał, że jego zdaniem opozycja jest w stanie się zjednoczyć i wspólnie ruszyć do wyborów parlamentarnych. Co więcej, poseł opozycji uważa, że wspólna lista ma szansę na zdetronizowanie PiS.

„Naszym zdaniem, jesteśmy gotowi stworzyć wspólny opozycyjny blok, który wygra wybory” – powiedział Jan Grabiec.

„Idziemy po władzę po to, żeby zmienić Polskę. Chcemy tworzyć większość z ugrupowaniami, które są po naszej stronie” – stwierdził przedstawiciel PO, który zasugerował, że jego ugrupowanie jest gotowe zawiązywać sojusze z innymi formacjami politycznymi. Jan Grabiec zabrał również głos ws. potencjalnego zorganizowania wcześniejszych wyborów. „Chcielibyśmy żeby wybory odbyły się jak najszybciej” – oświadczył.

