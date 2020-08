Znacznie pogorszył się stan zdrowia Benedykta XVI po tym, jak odwiedził kilka tygodni temu swojego brata. Jak informuje niemiecka gazeta „Passauer Neue Presse” powołując się na słowa Petera Seewanda, papież-senior jest „ekstremalnie osłabiony”.

Benedykt XVI kilka tygodni temu pierwszy raz od 2013 roku wybrał się w podróż poza Włochy. W Niemczech odwiedził swojego brata Georga Ratizingera, który zmarł zaledwie dwa tygodnie później w wieku 96 lat. Joseph Ratzinger, który ma obecnie 93 lata, sam ma poważne problemy ze zdrowiem.

Niemiecka gazeta „Passauer Neue Presse” powołując się na słowa biografa papieża-seniora Petera Seewalda informuje, że Benedykt XVI zmaga się z ciężkim wirusem. Powołuje on wysypkę na twarzy oraz epizody silnego bólu. Biograf Ojca Świętego poinformował, że odwiedził Benedykta XVI, by przedstawić mu biografię. „Na spotkaniu emerytowany papież, mimo choroby, był optymistą i oświadczył, że jeśli jego siła znów wzrośnie, to może znów chwyci za pióro” – powiedział.

Jednocześnie przyznał, że stan zdrowia papieża-seniora jest ciężki. „Według Seewalda, emerytowany papież jest teraz ekstremalnie osłabiony” – czytamy. „Jego myślenie i pamięć są szybkie, ale jego głos jest w tej chwili ledwo słyszalny” – czytamy dalej.

Źr.: Onet