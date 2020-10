W ostatnim czasie rośnie nie tylko liczba zakażonych koronawirusem, ale niestety pogarsza się także bilans zgonów. W niedzielę zmarł zakażony koronawirusem 31-letni nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawierciu. Media informują, że mężczyzna ostatnie chwile życia spędził w szpitalu w Tychach.

Zmarły nauczyciel to Kamil Pietrzyk pracujący w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu. Jego stan był ciężki, przez co lekarze przetransportowali go do szpitala w Tychach. Tam podłączyli go do respiratora. Niestety walka lekarzy o jego życie zakończyła się niepowodzeniem, bo w sobotę, 10 października nauczyciel zmarł. Media informują, że mężczyzna był zakażony koronawirusem.

„Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, nauczyciela SP5 Kamila Pietrzyka. Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla Rodziny, bliskich i przyjaciół Kamila” – czytamy na profilu SP 5 w Zawierciu.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, nauczyciela SP5 Kamila Pietrzyka. Składamy wyrazy głębokiego… Opublikowany przez Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu Niedziela, 11 października 2020

„W placówce zakażenie potwierdzono u jeszcze trzech innych pracowników. Do poniedziałku szkoła pracuje zdalnie, ale dyrektor złoży najpewniej w sanepidzie wniosek o przedłużenie takiego sposobu nauczania” – powiedział w rozmowie z „GW” Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Zmarły nauczyciel to nie jedyny przypadek

To nie jedyna śmierć nauczyciela zakażonego koronawirusem. „Super Express” poinformował w niedzielę o śmierci nauczycielki ze szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą (województwo kujawsko-pomorskie). Kobieta była zakażona koronawirusem. Z tego samego powodu zmarł tam również wieloletni sołtys miejscowości Łążyna II.

Oboje zostali pożegnani w specjalnym wpisie przez wójta gminy Orowo Andrzeja Wieczyńskiego oraz sekretarz Mirosławę Kłosińską. „W takich chwilach trudno dobrać słowa. Znaliśmy Was, byliście naszymi przyjaciółmi. Cierpimy zawsze, gdy umiera ktoś bliski. Cierpimy szczególnie, gdy umiera ktoś młody. Przed Wami było jeszcze tyle lat życia!” – czytamy.

W niedzielę resort zdrowia poinformował o śmierci 32 osób zakażonych koronawirusem. 3 z nich zmarło z powodu zakażenia COVID-19, a 29 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Źr. rmf24.pl; facebook