Kardynał Zenon Grocholewski nie żyje. – Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbawionych i obdarzył pokojem – zaapelował arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W wieku 80 lat zmarł kard. Zenon Grocholewski. Hierarcha był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka.

W 1999 roku został mianowany prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz wielkim kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 2015 r. mianowany został członkiem kolegium ds. odwołań od wyroków dotyczących przestępstw zastrzeżonych w Kongregacji Nauki Wiary.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 listopada 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Kard. Grocholewski był wybitnym znawcą prawa kanonicznego, autorem ponad 500 publikacji w 12 językach.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę za zmarłego. „Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbawionych i obdarzył pokojem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…” – napisał.

Po wielu latach pełnej poświęcenia służby Bogu i ludziom w Polsce i na świecie odszedł do Domu Ojca kard. Zenon Grocholewski.



Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbawionych i obdarzył pokojem.



Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… https://t.co/cL1PdmZbW9 — Przewodniczący Episkopatu (@Abp_Gadecki) July 17, 2020

– To był orędownik Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, a jako prefekt kongregacji był obecny praktycznie na całym świecie. Dlatego to jest wielka strata – podkreślił rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik w rozmowie z TVP Info.

Źródło: Episkopat.pl, Twitter