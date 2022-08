Już we wrześniu na antenę Telewizji Polskiej powróci „The Voice of Poland”. TVP ujawniła, że w 13. edycji show dojdzie do jednej zmiany w fotelu trenerskim. W miejsce Sylwii Grzeszczak pojawi się inna wokalistka – Lanberry.

13. edycja „The Voice of Poland” pojawi się w jesiennej ramówce Telewizji Polskiej. Wiadomo już, że Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz duet Tomson i Baron z zespołu Afromental pozostaną w fotelach trenerskich. Z programem pożegnała się natomiast Sylwia Grzeszczak i teraz wiadomo już, kto ją zastąpi.

To Lanberry, a właściwie Małgorzata Uścisłowska, bo tak naprawdę nazywa się wokalistka. Piosenkarka w 2013 roku sama wzięła udział w programie, ale wówczas żaden z trenerów się nie odwrócił. Lanberry zrobiła jednak solową karierę, a także wsparła w niej innych. Bowiem to właśnie ona napisała utwory „Anyone I Want To Be” oraz „Superhero”, z którymi kolejno Roksana Węgiel oraz Viki Gabor wygrywały Eurowizję Junior.

Nie będzie też zmian wśród prowadzących. Podobnie jak w poprzednich edycjach w tej roli zobaczymy Tomasza Kammela, Małgorzatę Tomaszewską oraz Aleksandra Sikorę.

Źr.: TVP