Nadal obowiązkowa kwarantanna, poza wyjątkami, dla przyjeżdżających do Polski, zakaz zgromadzeń spontanicznych i możliwość zgromadzeń liczących do 150 uczestników, przy zachowaniu norm sanitarnych – przewiduje opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z stanem epidemii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Nadal, do odwołania, wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski – wynika z rozporządzenia.

Osoby przekraczające granicę państwową są obowiązane m.in. przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacje o adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, trwającą 14 dni licząc od następnego dnia po przekroczeniu granicy.

Według rozporządzenia obowiązkowej kwarantanny nie muszą przechodzić m.in. załogi statku powietrznego, rybacy, marynarze, kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy oraz uczniowie i studenci uczący się w Polsce.

Dokument zakłada również utrzymanie – do odwołania – zakazu organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Mowa tam m.in. o zgromadzeniach spontanicznych, czyli odbywających się „w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, których odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”.

W przypadku zgromadzeń odbywających się na podstawie zgłoszenia maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150, a osoby biorące w nim udział obowiązane są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

„Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu” – zaznaczono w rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewoda wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu, jeżeli przewidywana liczba uczestników zgromadzenia przekracza 50 osób.

Jak podkreślono w rozporządzeniu, wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić wojewodzie lub organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta będzie publikowana na stronach Biuletynów Informacji Publicznej właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie w sobotę 30 maja z wyjątkiem kilku przepisów, które wejdą w życie 1 czerwca i 6 czerwca. (PAP)

autor: Bartłomiej Figaj / PAP