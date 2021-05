Fani programu „The Voice Senior” powinni się przygotować na zmiany. Najprawdopodobniej z fotelem jurora pożegna się Andrzej Piaseczny. Kto go zastąpi? Dziennikarze „Super Expressu” ujawniają nazwisko. To wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej.

O odejściu Piasecznego z „The Voice Senior” spekulowano już od wielu miesięcy. Kluczowym momentem było ujawnienie nagrania z imprezy urodzinowej wokalisty. Na materiale słychać okrzyki: „jeb…ć PiS i Konfederację”, które wznosi najprawdopodobniej Piaseczny.

Na ujawnione nagranie zareagowało Centrum informacji TVP. „Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej” – napisano.

Z komunikatu wynika, że stacja zwraca uwagę na działania artystów poza kamerami. „Zachowania danego celebryty lub artysty, promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, (…) oczywiście mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości” – czytamy w komunikacie.

O sprawie rozstania Piasecznego z programem TVP piszą dziennikarze „Super Expressu”. Z ich ustaleń wynika, że Telewizja Polska ma już następcę wokalisty. Miejsce Piasecznego miałaby zająć sama Maryla Rodowicz.

„Na udział niekwestionowanej królowej polskiej sceny w takim programie czekano od lat” – czytamy. Jeśli informacja się potwierdzi, Rodowicz dołączy do Izabelli Trojanowskiej oraz Alicji Majewskiej, bowiem dwie jurorki na pewno pojawią się w kolejnym sezonie programu.