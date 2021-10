Zmiany w rządowym programie „Rodzina 500+”. Andrzej Duda podpisał ustawę, o czym za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

O nowelizacji ustawy dotyczącej „500+”, czyli świadczenia przyznawanego polskim rodzinom przez polski rząd poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na stronie resortu pojawiły się też informacje o zmianach, które wprowadzono.

„Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego” – czytamy na rządowym serwisie internetowym.

„Nie przeprowadzamy żadnej rewolucji, a dostosowujemy program do oczekiwań i potrzeb rodziców. Już dziś zdecydowana większość wniosków o przyznanie świadczenia składana jest przez internet, a wypłata 500+ odbywa się przelewem na konto” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje, że ci rodzice, którzy po zmianach będą mieli kłopot z samodzielnym złożeniem wniosku online, będą mogli liczyć na wsparcie.

„To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie gminy (jak było do tej pory) będzie zajmował się obsługą programu. Oznacza to spore oszczędności. Zgodnie z szacunkami zmiana ta spowoduje redukcję kosztów obsługi programu „Rodzina 500+” o ok. 3,1 mld zł w latach 2022-2032” – podaje MRiPS. Więcej TUTAJ.