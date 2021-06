Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że już od 6 czerwca rząd poluzuje kolejne obostrzenia. Zmienią się m.in. limity osób mogących uczestniczących w weselach i zgromadzeniach publicznych. Niedzielski zapowiedział, że do limitów nie będą wliczane osoby już zaszczepione.

Szef resortu zdrowia miał dobre wieści. „Dynamika spadków zakażeń jest nadal bardzo wysoka. Jeśli popatrzymy na ostatnie dwa tygodnie, to dynamika spadku zakażeń jest rzędu 44 procent. To o tyle pozytywna wiadomość, ponieważ od maja realizujemy odważny program luzowania obostrzeń, a nie przekłada się to na wzrost liczby zakażeń” – mówił Niedzielski.

Podkreślił, że wyraźnie spadła również liczba zgonów. „Średniotygodniowa liczba zgonów wynosi poniżej 100, a były czasy, gdy te liczby wahały się w okolicy 500-600. Można powiedzieć, że pandemia odpuszcza we wszystkich obszarach. Najbardziej widać to po spadku hospitalizacji” – mówił minister.

Minister zwrócił również uwagę, że w Polsce zastosowano zdecydowanie lżejsze obostrzenia, niż w innych krajach. „Jeżeli popatrzymy na inne kraje takie jak Francja, Niemcy czy Włochy, to poziom obostrzeń jest tam znacznie wyższy niż w Polsce. We Francji nadal obowiązuje godzina policyjna, w Niemczech zamknięte są bary, restauracje i hotele” – stwierdził.

Rząd luzuje obostrzenia

Niedzielski zapowiedział, że od 6 czerwca zmienią się obostrzenia. „Otwieramy i przywracamy możliwość tradycyjnych konferencji, organizacji targów i wystaw. Przywracamy możliwość funkcjonowania sal zabaw, które do tej pory były zamknięte” – wyliczał minister. Podkreślił, że w tych miejscach nadal będą obowiązywać limity 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Zmienią się również obostrzenia dotyczące wesel i zgromadzeń. Rząd zwiększy limit osób mogących uczestniczyć w tych wydarzeniach z 50 do 150 osób. „Mówimy tutaj o weselach, zgromadzeniach publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy limit do 150 osób” – podkreślił Niedzielski. Zmiany obejmują również transport zbiorowy. Obłożenie autobusów, tramwajów i innych środków transportów wzrosło do 75 proc. pojemności. „Warunkiem jest zasłanianie ust i nosa – dodał Niedzielski.

„Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione – podsumował minister zdrowia.

