Joanna Szczepkowska udzieliła wywiadu dla „Wprost”. Podczas rozmowy mówiła o Donaldzie Tusku i zwróciła uwagę na pewien szczegół.

Joanna Szczepkowska, znana polska aktorka, zabrała głos ws. Donalda Tuska. W rozmowie z „Wprost” zwróciła uwagę na pewien szczegół, który stawia Tuska w przewadze nad innymi politykami. Chodzi o sposób wypowiedzi byłego premiera naszego kraju.

Szczepkowska przyznaje bowiem, że słuchając Tuska odnosi się wrażenie, że to jeden z niewielu polityków, których zwyczajnie dobrze się słucha. „Ostatnio oglądałam wywiad z Donaldem Tuskiem. To jeden z nielicznych polityków, który umie mówić i którego się słucha. Mówi, a nie wygłasza” – powiedziała.

To jednak nie koniec. Jej zdaniem już teraz przynosi to pozytywne owoce dla opozycji. Widać to po publikowanych regularnie sondażach, które wskazują, iż powrót Donalda Tuska dał PO wyraźny rozpęd. „To jedyny, co widać po sondażach, który może zorganizować stronę opozycyjną” – powiedziała.

Aktorka cieszy się z powrotu Tuska

W rozmowie z „Wprost” Szczepkowska przyznaje, że ucieszyła się na wieść, iż Tusk wraca do polskiej polityki. „To podziw dla człowieka, który nie musi wracać i wie, czym to grozi, a jednak idzie na pomoc” – powiedziała.

Szczepkowska dodaje, że jej zdaniem Tusk zasługuje na spokój. „Zasłużył sobie na spokój, a mimo to chce coś ratować” – oświadczyła. „Co to da, nie wiemy, widać, że niszczenie demokracji przez PiS nie przekłada się na wybory. Drugi raz z rzędu wygrywa ta sama partia, więc nic nie jest pewne” – dodała.

