Piotr Bałtroczyk, znany polski satyryk i konferansjer, opublikował szokujące zdjęcie. Widać na nim, jak obecnie wygląda. Wiele wskazuje na to, że artysta uległ poważnemu wypadkowi.

Piotr Bałtroczyk opublikował zdjęcie na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook. Fotografia została wykonana w windzie, w lustrzanym odbiciu. Widać na niej, że satyryk nie znajduje się w najlepszym stanie zdrowotnym.

Ręka Bałtroczyka jest w gipsie, na drugiej ma założony opatrunek. Wiele wskazuje na to, że ucierpiała także jego głowa, a konkretnie oko, które również pokryte jest opatrunkiem. Bałtroczyk opatrzył fotografię niewiele mówiącym wpisem, który raczej nie wyjaśnia tego, co się wydarzyło.

– Każdy ma swój pomysł na wakacje – napisał satyryk na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook. Pod zdjęciem natychmiast zaroiło się od komentarzy internautów.

– Kamuflaż mocno oryginalny, tylko miejsce mało wyjściowe. Szybkiego powrotu do zdrowia, zdecydowanie wolę Pana na scenie. Do wesela się zagoi – napisał jeden z komentujących. – Panie Piotrku, „świetny” urlop! Niech się szybko zabliźnią „pamiątki” i trzeba wracać do pracy… każdy urlop kiedyś się kończy! Z narowistym rumakiem nie ma żartów! – dodał kolejny.