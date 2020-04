Rząd stopniowo znosi kolejne ograniczenia wprowadzane w obliczu epidemii koronawirusa. Wraz z dniem otwarcia galerii handlowych, zniesione zostaną „godziny dla seniorów”. Informację potwierdziła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz rzecznik rządu Piotr Müller.

Osoby starsze należą do grona osób najbardziej narażonych na ostry przebieg COVID-19. W celu ochrony tej grupy przed masowymi zakażeniami wprowadzono „godziny dla seniorów”. Rządzący wyznaczyli okres od 10:00 do 12:00, jako czas, w którym zakupy mogą robić tylko osoby powyżej 65. roku życia.

W pierwotnym kształcie rozwiązanie obejmowało siedem dni w tygodniu, jednak po kilku tygodniach ograniczono je do pięciu (od poniedziałku do piątku). Rozwiązanie to dotyczyło sklepów, jednak stosowały je również niektóre banki.

Rząd zniesie „godziny dla seniorów”. Wicepremier podała szczegóły

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała w rozmowie z WNP.pl, że rządzący rezygnują z godzin dla seniorów. – Zwalniane zostają te godziny dla seniorów, więc liczba godzin w galeriach będzie dostępna w całym wymiarze pracy sklepów – poinformowała wicepremier.

Doniesienia o zniesieniu „godzin dla seniorów” potwierdził w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. – Tak jak zapowiadaliśmy, z racji tego, że sklepy zostały otwarte w dużo szerszym zakresie, przestaną obowiązywać godziny dla seniora – poinformował.

Drugi etap znoszenia obostrzeń. Otwarte galerie handlowe

Decyzja ma związek z przejściem do drugiego etapu znoszenia restrykcji spowodowanych epidemią. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę, że od 4 maja otwarte będą galerie handlowe.

W obiektach obowiązywać będą zasady szczególnej ostrożności. Zamknięte pozostaną niektóre sekcje. „W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court)” – czytamy na stronie gov.pl.

🗓️ 4 maja rozpoczyna się drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus.



📰Więcej: https://t.co/oVrXrzqEdx pic.twitter.com/5PrXKSiq3k — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

Klienci będą musieli nosić rękawiczki i maseczki na terenie sklepów. Podobnie, jak w przypadku innych sklepów, także w galeriach obowiązywać będzie zasada: 1 klient na 15 metrów kwadratowych powierzchni handlowej (bez korytarzy). Limit obowiązywać będzie galerii, jako obiektu oraz wnętrz sklepów.

Źródło: WNP.pl, Polsat News, gov.pl