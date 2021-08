Polscy żołnierze budują specjalny płot. Ma na celu uszczelnienie granicy polsko-białoruskiej w rejonie Zubrzycy Wielkiej. W sieci pojawiły się pierwsze nagrania. Ogrodzenie będzie miało ok. 3 metrów wysokości i 180 km długości.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż pozostaje napięta. Władze Polski przekonują, że muszą pilnować szczelności linii oddzielającej nas od Białorusi, w tym kontekście powołują się na komunikat Komisji Europejskiej.

– Dość podżegania do nielegalnej emigracji. Jak pan powiedział mi kilka dni temu, że taki komunikat ze strony KE wyjdzie do Polski, to powiedziałbym: oj, chyba wątpię – mówił premier Mateusz Morawiecki we wczorajszej rozmowie na antenie Polsat News.

– Tymczasem sam przeczytałem ten komunikat i dzisiaj widzę bardzo wyraźnie, że KE zrozumiała, odrobiła lekcję i że dzisiaj mówi językiem Polski, Czech, Węgier, bo to my, Grupa Wyszehradzka pokazywaliśmy ryzyka z tym związane i konieczność obrony własnego terytorium – dodał.

Działania rządzących spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem opozycji. Politycy przypominają o potrzebie humanitarnego traktowania uchodźców i wzywają władze do wpuszczenia migrantów.

Tymczasem w środę w mediach pojawiły się zdjęcia, które nakazują wątpić w zmianę planów rządu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak pokazał w sieci żołnierzy, którzy zajęli się już budową specjalnego ogrodzenia na granicy z Białorusią.

„Wzmacniamy granice! Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot zwiększy jej szczelność i znacznie utrudni próby nielegalnego przekraczania” – zakomunikował.