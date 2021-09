Marianna Schreiber nie przestaje szokować. Po tym, jak żona ministra PiS pojawiła się w programie „Top Model”, opublikowała w sieci swoje nagie zdjęcie. W komentarzach wyraźnie widać, że internauci są podzieleni.

O Mariannie Schreiber jest w ostatnim czasie niezwykle głośno. Żona ministra Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera pojawiła się w programie TVN „Top Model”. Wyznała, że przyszła tam bez wiedzy męża, który miał mieć inne spojrzenie na obraz rodziny.

Po emisji programu, Marianna Schreiber rozmawiała z „Plejadą”. Zdradziła, że do czasu emisji programu rozmawiała o całej sytuacji z mężem. „Jak się zapewne wszyscy domyślają, „Top Model” na antenie TVN nie jest programem pokazywanym na żywo. Zdążyliśmy już naprawdę dawno to przepracować. Mój mąż nie będzie się wypowiadał i to też jest moja prośba, którą on gdzieś tam uwzględnił w swoich poczynaniach. Nie będzie komentował i myślę, że to jest najlepsza decyzja. Wierzę, że prawdziwa miłość wszystko zwycięży” – powiedziała.

Jednocześnie kobieta nie przestaje szokować. Teraz opublikowała w mediach społecznościowych swoje nagie zdjęcie. W opisie podziękowała fotografowi za jego wykonanie. „Dziękuję Ci za wspaniałe wsparcie i profesjonalne podejście. Jesteś niezastąpiony” – napisała.

Żr.: Instagram/marysiaschreiber