My, Polacy, kochamy zupy niezależnie od pory roku: wymyśliliśmy nawet chłodnik, by móc się nimi raczyć nawet w upały. Jednak to właśnie na jesień i zimę przypada szczyt sezonu na zupy – i trudno się temu dziwić, bo nic nie rozgrzeje nas i nie pokrzepi tak skutecznie jak one. Idealnym wyborem na chłodne dni wydają się zwłaszcza pożywne i smakowite zupy krem. Zastanawiasz się, jak się je przyrządza i z czym najlepiej je zaserwować, by stworzyć danie, które rozpieszcza wszystkie zmysły? Mamy dla Ciebie kilka pysznych pomysłów!

Jak przygotować zupę krem na szybko?

Kremowa konsystencja i wielowymiarowy smak czynią z zupy krem potrawę, która idealnie wpasowuje się w założenia comfort food. Jej dodatkową zaletą jest bez wątpienia fakt, że można przygotować ją w zaledwie kilka chwil. Jeśli masz ochotę na coś pysznego, ale niekoniecznie chce Ci się obierać, kroić i siekać, wykorzystaj gotowe mieszanki mrożonych warzyw na zupę krem Proste Historie, dostępne w 4 różnych smakach.

Wystarczy połączyć je z gotującym się bulionem, poczekać około 15 minut, aż wszystkie składniki zmiękną, a następnie nieco zupę ostudzić i zmiksować. Potem pozostaje Ci już tylko doprawić zupę wedle uznania i… zastanowić się, z czym ją podasz. Warto wykorzystać dołączone do mieszanek saszetki z proponowanymi dodatkami – ale czemu by nie pokusić się o urozmaicenie dania o inne niebanalne składniki?

Chrupiące grzanki w różnych postaciach

Możliwości jest naprawdę sporo. Dobierając dodatki do zupy krem, warto trzymać się jednej zasady: jej delikatną, kremową strukturę idealnie będzie przełamać czymś kontrastowym, kruchym, chrupiącym. Świetny (a przy tym chyba najbardziej popularny) wybór stanowią więc grzanki w przeróżnych postaciach – warto przyrządzić je z pieczywa, które masz w domu. To doskonała okazja, żeby uniknąć marnowania resztek czerstwego już nieco chleba czy bułek – wystarczy pokroić lub porwać je na drobniejsze kawałki, a następnie zrumienić na suchej patelni lub w piekarniku. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo skropić je odrobiną oliwy i posypać swoimi ulubionymi przyprawami, by nabrały dodatkowego wyrazu.

Prażone orzechy, pestki, zboża – samo zdrowie

Przepysznym, a przy tym bogatym w cenne składniki odżywcze dodatkiem do kremowych zup okazują się też orzechy oraz pestki dyni i słonecznika. Sprawdzą się w tej roli nawet bez żadnej wcześniejszej obróbki, ale jeśli masz wolną chwilę, podpraż je przez 3-4 minuty na suchej patelni, na niewielkim ogniu. Ten prosty zabieg uwolni ukryte smaki i aromaty, a także nada im chrupkości, sprawiając, że trudno będzie im się oprzeć… Pełnowartościowym składnikiem, który dobrze uzupełni smak zupy krem, są też lekkie ekspandowane ziarna zbóż, np. owsa, prosa czy amarantusa. Znajdziesz je w większych marketach, a także w sklepach ze zdrową żywnością.

Wyraziste zioła i przyprawy

Wreszcie – szczypta aromatycznych przypraw, która nada każdej porcji Twojej zupy wyjątkowego charakteru i wyraźnie podkręci ich zmak! Tuż przed podaniem warto oprószyć nimi każdy z talerzy. Jakie przyprawy sprawdzą się najlepiej? Dość uniwersalny charakter mają zioła rodem z basenu Morza Śródziemnego, takie jak oregano, tymianek czy bazylia – możesz je wykorzystać w świeżej lub w suszonej wersji. Szałwia idealnie podkreśli smak zupy z żółtych warzyw, zaś czarnuszka doskonale ożywi zieloną zupę z brokułów i cukinii. Nie bój się jednak eksperymentować: efekty mogą Cię zachwycić!

