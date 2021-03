Policja ustala okoliczności śmierci 26-latka z województwa dolnośląskiego. Na jego zwłoki w sobotę rano natrafił przypadkowy przechodzień. Ciało zostało znalezione w parku w miejscowości Słupia (województwo świętokrzyskie).

Makabrycznego odkrycia dokonano w sobotę rano w miejscowości Słupia w powiecie jędrzejowskim (województwo świętokrzyskie). Przypadkowy przechodzień natknął się w parku na ciało mężczyzny. Natychmiast powiadomił o całej sprawie służby.

Jak wstępnie ustalono, zmarły to 26-letni mężczyzna, który był mieszkańcem województwa dolnośląskiego. Nie wiadomo, co robił w Świętokrzyskiem oraz czy ktoś go poszukiwał.

Okoliczności całej sprawy wyjaśnia policja. Funkcjonariusze na ten moment nie wykluczają żadnego scenariusza.

Czytaj także: Dworczyk: nie ma żadnych rekomendacji dotyczących wycofania szczepionki AstraZeneca

Źr.: Radio ZET