W rowie przy drodze krajowej nr 70 w Pękoszewie między Skierniewicami a Hutą Zawadzką w Łódzkiem znaleziono zwłoki kobiety. Policjanci poinformowali o pierwszych ustaleniach, z których wynika, że kobietę potrącił samochód, a kierowca zbiegł.

Na zwłoki kobiety natrafiono około godziny 10:00. Jak ustalili śledczy, kobieta wieczorem brała udział w spotkaniu towarzyskim i wyszła z niego ok. 19:00. Do domu nie wróciła, więc możliwe, że jeszcze wieczorem poprzedniego dnia doszło do tragedii.

Zwłoki kobiety odnaleźli przypadkowi przejezdni, którzy zawiadomili policję. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do tragicznego zdarzenia. Na miejscu śledczy zabezpieczyli ślady, które mogą pomóc w ustaleniu, jakim samochodem poruszał się sprawca.

Prokuratura apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą dysponować jakimikolwiek informacjami na temat tragedii. Na informacje czeka skierniewicka policja i rawska prokuratura, które zajmują się tą sprawą.

Źr. RMF FM