Można wystawić zwolnienie po telekonsultacji – ogłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski w programie „Gość Wiadomości” TVP Info. Szef resortu poinformował, że NFZ zarekomenduje lekarzom rodzinnym kontaktowanie się z potencjalnie zakażonymi koronawirusem także poprzez telediagnostykę.

W nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent przebywa obecnie pod okiem specjalistów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Lekarze informują, że jego stan jest dobry.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił na antenie TVP Info, że nie należy rozbudzać paniki w społeczeństwie. – Rozprzestrzenianie przez osoby jakichś informacji nieprawdziwych czy jakichś informacji straszących, widzimy, że wysyłają sobie ludzie wzajemnie różne informacje, może doprowadzić do tego co mamy we Francji w tej chwili – zaznaczył.

Jak dodał obecnie we Francji dochodzi do selekcji pacjentów w izbach przyjęć i odsyłania części chorych do domów. Szef resortu zdrowia nie ma wątpliwości, że nie jest to sytuacja komfortowa i należy zrobić wszystko, aby uniknąć jej w Polsce.

Zwolnienie z pracy przez telefon? Minister zdrowia o możliwości telekonsultacji z lekarzem rodzinnym

Szumowski wyjaśniła także, że w przypadku dostrzeżenia niepokojących objawów podobnych do koronawirusa warto najpierw zweryfikować swój stan telefonicznie. – Teraz uruchamiamy telediagnostykę. To co było w NFZ, czyli możliwość telekonsultacji. Dzisiaj PZU uruchomiło swoją linię, a NFZ będzie zalecał taką formę kontaktu dla wszystkich lekarzy rodzinnych – poinformował.

W trakcie rozmowy pojawił się również wątek ważny dla pracowników. Minister Szumowski poinformował w tym kontekście o ustaleniach po spotkaniu z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg. – Uzgodniliśmy i to jest interpretacja Ministerstwa Rodziny i Ministerstwa Zdrowia, można wystawić zwolnienie po telekonsultacji – powiedział.

– Pacjent, który po prostu ma grypę, może zadzwonić i uzyskać normalne zwolnienie od lekarza rodzinnego i nie musi przychodzić do przychodni – dodał.

Źródło: Twitter, TVP Info, Ministerstwo Zdrowia