Napięte relacje polsko-unijne były jednym z tematów programu „Woronicza 17” w TVP Info. Prof. Andrzej Zybertowicz podzielił się opinią na temat aktualnego stanu Unii Europejskiej. W jego opinii to inne państwo jest odpowiedzialne za prawdziwy kryzys UE.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do wyższości polskiej ustawy zasadniczej nad prawem unijnym wywołało falę komentarzy. Temat ten doprowadził do napięć na linii Warszawa – Bruksela. Decyzję krytykowali przedstawiciele opozycji oraz władze UE.

Do ostatnich wydarzeń odniósł się prof. Andrzej Zybertowicz. – Spróbujmy wyjść poza bieżącą nawalankę i spojrzeć z lotu ptaka. Dobrym punktem do tego spojrzenia może być sformułowanie posła Wojciecha Króla, który powiedział, że „Polska rozsadza Unię od środka” – powiedział w „Woronicza 17”, cytując posła PO.

– Tymczasem dwa najważniejsze kryzysy, które spowodowały, że zaczęto mówić o rozpadzie UE, to jest robota Niemiec – zauważył. W tym kontekście przypomniał o publikacji Iwana Krastewa „Co po Europie?”, w której autor zwraca uwagę na kryzys migracyjny. W jego opinii doprowadziły do niego nieodpowiedzialne decyzje kanclerz Angeli Merkel.

– Jeśli chcemy całościowo zastanowić się, kto jest odpowiedzialny za kryzysy unijne, to trzeba w pierwszej kolejności przedyskutować rolę Niemiec i tych polskich polityków, którzy bezkrytycznie wspierają to, co niemieccy politycy robią – ocenił Zybertowicz.