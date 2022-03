Pierwsze wrażenie jest takie, że Zachód zawiódł – powiedział prof. Andrzej Zybertowicz na antenie Polsat News. Prezydencki doradca zaznaczył, że jest to jego osobista opinia. Wyjaśnił także, na czym ją opiera.

Inwazja Rosji na Ukrainie była tematem rozmowy prof. Andrzeja Zybertowicza w „Gościu Wydarzeń” Polsat News. – To, co powiem tutaj, to jest opinia analityka i badacza. To, co powiem, to nie jest zaprezentowanie oficjalnego stanowiska urzędu prezydenta. Pierwsze wrażenie jest takie, że Zachód zawiódł – oświadczył.

– Przy takiej przewadze technologicznej i gospodarczej jakie mają kraje NATO i Unii byliśmy w stanie zapobiec tej wojnie, byliśmy w stanie zapobiec katastrofom humanitarnym, które jeszcze będą dalej trwały – dodał.

W opinii prof. Zybertowicza, kraje Zachodu powinny postawić na realne, głębokie sankcje. – W prosty sposób, po pierwsze najpierw historycznie nie hodować potwora. Postawić Putinowi barierę na czas, powiedzieć przekroczyłeś kolejne granice, dalej nie możesz – podkreślił.

W tym kontekście doradca prezydenta przypomniał poprzednie sankcje z 2014 roku. – Dzisiaj widać, że sankcje uruchomione przez Unię w roku 2014 to jest jakiś żart, a ja pamiętam narracje, jak jesteśmy wdzięczni pani kanclerz Merkel, że przekonała innych przywódców unijnych, żeby na kolejne 6 miesięcy przedłużyć tamte sankcje, o których dzisiaj wiemy, że nie miały żadnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie państwa rosyjskiego – powiedział prof. Zybertowicz.