Wczoraj odbyła się gala PunchDown 5. Bitka na liście w skrócie mówiąc.



Jeden z zawodników "Waluś" został znokautowany. Walczy o życie w szpitalu.



Szanse na to, że przeżyje są bardzo małe.

Waluś to strasznie fajny chłop.Wiem, że sam podjął ryzyko ale zwyczajnie mi go szkoda. pic.twitter.com/uhAVZgEgus