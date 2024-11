Zygmunt Chajzer szczerze o relacjach z synem. Filip Chajzer to znany dziennikarz, prezenter i celebryta, a obecnie właściciel popularnego kebaba w Warszawie.

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Filip Chajzer i jego ojcem Zygmunt Chajzer nie mają najlepszych relacji. Jak jest w rzeczywistości, to wiedzą zapewne wyłącznie najbliżsi rodziny, aczkolwiek ostatnio Zygmunt Chajzer przerwał milczenie w tej sprawie w rozmowie z „Plejadą”.

Znany dziennikarz i prezenter odniósł się do sytuacji swojego syna, który zrezygnował z pracy w telewizji i obecnie spełnia się m.in. jako właściciel budki z kebabem w Warszawie. Zygmunt Chajzer przyznał, że wspiera syna w tym, co robi.

– Mamy normalne relacje. W pewnych kwestiach się różnimy, a pewnych nie. Filip jest dorosłym człowiekiem. Podejmuje takie, a nie inne decyzje, ale ma do nich prawo. Stworzył swojego kebaba, rozwija ten biznes i oby tak dalej. Na razie jest szczęśliwy, robiąc to, co robi – powiedział.

Zygmunt Chajzer dodał też, że być może jego syn potrzebował przerwy od telewizji. – Być może obecność w mediach była dla niego zbyt uciążliwa? Może miał tego wszystkiego dość? A może zrobił sobie jedynie przerwę od telewizji i jeszcze do niej wróci? Zobaczymy. Nie mam zamiaru komentować jego życia. Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące Filipa, najlepiej niech do niego zadzwoni – zakończył.

