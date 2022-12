Z okazji świąt Bożego Narodzenia telewizja Eurosport przeprowadziła małą ankietę wśród polskich skoczków. Zapytano ich o ulubione potrawy wigilijne. Dominowały tradycyjne dania, choć Piotr Żyła zupełnie zaskoczył i po raz kolejny skradł show.

Jako pierwszy odpowiedział Dawid Kubacki, który przyznał, że lubi dania tradycyjne. „Takim moim zawsze ulubionym daniem wigilijnym był barszcz z uszkami, chociaż to udaje się też w ciągu roku zjeść. Ale z takich rzeczy, które raczej się mi nie przytrafiają to groch z kapustą” – powiedział.

Barszcz zagości również na stole Jakuba Wolnego, który zachwalał przy okazji krokiety przygotowywane przez jego żonę. Przyznał, że czeka również na rybę po grecku.

Jak zwykle najbardziej zaskoczył Piotr Żyła, który słynie z nietypowych i dość oryginalnych żartów. „Zupa chmielowa” – wypalił skoczek i szczerze się roześmiał. Z rozbrajającą szczerością przyznał, że dla niego to jest tradycja.

„Ja raczej jem zazwyczaj to, na co mam ochotę. Także w święta raczej nie mam tak, że muszę czegoś wyczekiwać, tylko po prostu jem ze smakiem wszystko, co jest” — dodał Żyła.

