Niewiele brakowało, aby doszło do tragedii. 10-latek, jadąc drogą w miejscowości Aleksandrów wjechał pod BMW. Dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Quad nie był dopuszczony do ruchu, a młody kierowca nie miał uprawnień do tego, aby nim kierować.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 8:30 na drodze w miejscowości Aleksandrów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów 10-latek kierując quadem chcąc zawrócić nagle skręcił w lewo. W ten sposób wjechał wprost pod jadący w tym samym kierunku samochód marki BMW. Osobówką kierował 49-letni mieszkaniec gminy Łukowa. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Jak ustalili policjanci, pojazd którym kierował 10-latek nie był dopuszczony do ruchu. Postępowanie prowadzone przez policjantów wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Mundurowi sprawdzą, czy rodzice chłopca w sposób właściwy sprawowali opiekę nad dzieckiem jeżdżącym na quadzie.

Policjanci przypominają, że to na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad właściwym korzystaniem z quadów. Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem. Wyjątkiem jest możliwość kierowania rowerem, choć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

To nie koniec, bo funkcjonariusze przypominają również, że należy pamiętać, że quad to nie zabawka. Pojazd należy zarejestrować i ubezpieczyć, a kierujący musi mieć uprawnienia do kierowania nim.

Źr. Policja Lubelska