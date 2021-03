Śledczy ustalili, że szczątki znalezione pod koniec stycznia 2021 w pobliżu rzeki Macocha w Zaborzu, należą do 79-letniego mieszkańca Oświęcimia, który zaginął 10 lat temu.

Pod koniec stycznia bieżącego roku (25.01.2021) mieszkaniec Oświęcimia spacerując nad brzegiem rzeki Macochy w Zaborzu, zauważył ludzką czaszkę. Na miejsce natychmiast udali się policjanci.

Śledczy podczas oględzin miejsca odnalezienia czaszki zabezpieczyli również i inne kości szkieletu, a także fragmenty odzieży oraz obuwie porośnięte korzeniami roślin. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu zabezpieczone kości trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie. Tam poddano je badaniu przez biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz biegłych z zakresu genetyki sądowej.

Kod profilu DNA wyodrębnionego przez biegłych z kości zmarłego przekazano następnie do Komendy Głównej Policji. Tam, w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym porównano przedmiotowy profil DNA ze zgromadzonymi w policyjnej bazie danych profilami genetycznymi osób zaginionych.

Szczątki należą do mężczyzny, który zaginął 10 lat temu

W wyniku przeprowadzonych ekspertyz, w tym przede wszystkim porównania profilu DNA ustalono, że zabezpieczone szczątki ludzkie należały do zaginionego w dniu 15 maja 2011 roku 79-letniego mieszkańca Oświęcimia. Jego szczątki nie noszą śladów działania osób trzecich. Niewykluczone, że starszy mężczyzna, który zaginął 10 lat temu uległ wypadkowi.

79-latek, który zaginął 10 lat temu wyszedł z domu po południu, w niedzielę 15 maja 2011 roku. Ubrał kurtkę i prawdopodobnie poszedł na spacer. Do domu jednak nie wrócił. Bliscy powiadomili Policję i wszczęto poszukiwania, ale nie udało się ustalić, co stało się z mężczyzną. Pobrano wówczas materiał biologiczny ze szczoteczki do zębów zaginionego. Jego profil genetyczny zarejestrowano w Komendzie Głównej Policji w zbiorze danych DNA . Umożliwiło to identyfikację jego szczątków i powiadomienie rodziny o losie mężczyzny.

Źr. Policja Małopolska