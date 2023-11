W parku w Skawinie w województwie małopolskim policjanci zatrzymali 15-latka. Chłopak nosił przy sobie broń z amunicją i narkotyki. 15-latek wpadł, bo popełnił wykroczenie. Teraz sprawą zajmie się sąd dla nieletnich.

Podczas patrolu pieszego w okolicy parku miejskiego w Skawinie, policjanci zauważyli młodego mężczyznę, który popełnił wykroczenie – śmiecił w miejscu publicznym. Dodatkowo, na widok mundurowych bardzo nerwowo się zachowywał. Policjanci ruszyli więc w kierunku chłopaka celem podjęcia interwencji.

Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 15-latek z powiatu wadowickiego. Podczas czynności chłopak wciąż był poddenerwowany i po chwili okazało się dlaczego… 15-latek miał przy sobie rewolwer i 5 sztuk amunicji, a także niewielką ilość mefedronu. Został on zatrzymany i przewieziony do komisariatu, a znalezione przy nim nielegalne przedmioty policjanci zabezpieczyli.

O zatrzymaniu nieletniego funkcjonariusze poinformowali jego matkę i wezwali ją do jednostki Policji. W tym czasie, drugi patrol z Komisariatu Policji w Skawinie udał się do miejsca zamieszkania 15-latka, celem sprawdzenia, czy nie posiada innych nielegalnych przedmiotów lub zabronionych substancji. Na miejscu mundurowi zastali ojca nieletniego, który oświadczył, że broń znaleziona przy jego synu należy do niego, a syn zabrał ją bez jego wiedzy.

W trakcie dalszych czynności w pokoju 15-latka, w zagłówku fotela, policjanci znaleźli niewielkie ilości marihuany, która jak ustalili, należała właśnie do niego. 15-latek za swoje czyny odpowie przed sądem do spraw nieletnich, który zdecyduje o zastosowaniu wobec niego odpowiedniego środka wychowawczego.

Źr. Policja