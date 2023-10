Szokujące zachowanie 17-letniego mężczyzny w jednym z marketów w Chojnicach. Chciał ukraść towar, a po zatrzymaniu zachował się w szokujący sposób.

Do zdarzenia doszło 4 października w godzinach wieczornych. Wówczas lokalna policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z marketów pracownik ochrony ujął młodego mężczyznę, który chciał dokonać kradzieży.

17-latek miał zamiar ukraść whisky, sok, chipsy i popcorn, a zatrzymany został przez ochroniarza, kiedy zmierzał już do wyjścia. W momencie, gdy pracownik sklepu go ujął, doszło do szokującego zachowania ze strony nastolatka.

Relację w tej sprawie przedstawia Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach. Funkcjonariusze przyznają, że zatrzymany… miał ugryźć ochroniarza, który przyłapał go na gorącym uczynku.

– Młody mężczyzna został ujęty przez pracownika ochrony, którego ugryzł. Dodatkowo podczas szarpaniny uszkodził drzwi. Policjanci podczas interwencji znaleźli przy 17-latku narkotyki. Jak się okazało było on również pod ich wpływem – przyznają policjanci.

Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie. Usłyszał zarzuty za posiadanie narkotyków oraz uszkodzenia ciała.

