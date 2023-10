Dzieje się w świecie YouTuberów. Teraz wybuchł kolejny skandal. Oświadczenie musiał wydać nawet Robert Mazurek, dziennikarz RMF FM.

Maciej Dąbrowski, znany jako „Z dupy”, gościł w piątkowej audycji RMF FM. Rozmowę przeprowadzał z nim Robert Mazurek, a panowie dyskutowali o tzw. „Pandora Gate”, czyli aferze dotyczącej polskich YouTuberów.

Niedługo po audycji okazało się jednak, że Dąbrowski w przeszłości również robił niechlubne rzeczy. Chodzi o nagranie realizowane wspólnie z innym, nieżyjącym już YouTuberem o pseudonimie Ravgor.

@K_Stanowski, to z nim prowadzisz poranki w @Sportowy_Kanal przy herbatce @lipton_polska? Chciałbyś żeby ktoś zaczepiał na ulicy twoje dzieci w ten sposób? #PandoraGate pic.twitter.com/AfRuYaSr9S — JackStrong 🇵🇱 (@Jack471776) October 5, 2023

Dąbrowski niedługo po tym wydał oświadczenie, w którym przyznał, że wstydzi się swojego zachowania. – Film ten nagrywaliśmy 9 lat temu starając się naginać granice humoru. Tutaj ewidentnie ją przekroczyłem. Te żarty się bardzo źle zestarzały, tym bardziej patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce – napisał.

Prosicie o wyjaśnienie dotyczące filmu, który był u Ravgora, czyli „Z dupy do ucha”. Założenie było takie, żeby pokazać, że cokolwiek hardkorowego/głupiego/nie na miejscu powiesz osobie po drugiej stronie słuchawki – ona ma to powtórzyć. Na zasadzie, że sam byś czegoś takiego nie… — Człowiek Warga (@programZDupy) October 6, 2023

Robert Mazurek wydaje oświadczenie ws. wizyty Dąbrowskiego w RMF FM

Ws. rozmowy przeprowadzonej na antenie RMF FM głos zabrał Robert Mazurek, dziennikarz, który przeprowadził wywiad z Maciejem Dąbrowskim na temat „Pandora Gate”.

– Okazało się, że mój dzisiejszy gość w RMF Maciej Dąbrowski dopuszczał się co najmniej obrzydliwych żartów. Nie miałem zielonego pojęcia, co robił 9 lat temu, ale nie zmienia to faktu, że nie powinien pojawić się w radiu w roli eksperta. Najmocniej za to przepraszam – napisał dziennikarz na Twitterze.

Zestarzało się jak mleko pic.twitter.com/7cyC1BE3lU — J.E. gromota (@gromotapl) October 6, 2023

