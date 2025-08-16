Donald Trump w rozmowie z Fox News ujawnił, co usłyszał od Xi Jinpinga. Chodzi o termin możliwego ataku chińskiego na Tajwan. Jednocześnie miał także usłyszeć „ukryte ostrzeżenia” dotyczące Tajwanu.

Trump ujawnił, jak przebiegała jego rozmowa z Xi Jinpingiem, gdy pojawił się wątek chińskiego ataku na Tajwan. „Dopóki będę prezydentem, nie wierzę, że to się wydarzy” – powiedział prezydent USA.

„Xi jinping powiedział mi: 'Dopóki będziesz prezydentem, nie zrobię tego’. Doceniam to” – przekazał Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One, chwilę przed wylądowaniem w Anchorage.

Prezydent USA zaznaczył jednak, że podczas rozmowy wychwycił ukryte ostrzeżenie. „Powiedział też: „Jestem bardzo cierpliwy. Chiny również są cierpliwe”. Ja mu odpowiedziałem, że byłoby lepiej, aby to się nie wydarzyło” – skwitował Donald Trump.

Źr. Polsat News