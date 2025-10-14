W egipskim Szarm el-Szejk odbył się szczyt pokojowy. Podczas wydarzenia przemawiał Donald Trump, który w pewnym momencie zwrócił się do Viktora Orbana, premiera Węgier.

W egipskim Szarm el-Szejk odbył się szczyt pokojowy z udziałem światowych przywódców. Na miejsce przybył również Viktor Orban, którego – co przyznawał sam zainteresowany – osobiście zaprosił prezydent USA, Donald Trump.

Podczas swojego wystąpienia Trump wymieniał nazwy krajów, których przedstawiciele uczestniczą w szczycie. W pewnym momencie momencie zwrócił się bezpośrednio do węgierskiego premiera.

– Mamy tu Węgry… Viktor, gdzie jest Viktor? (…) Kochamy Viktora… – powiedział niespodziewanie Trump szukając wzrokiem Viktora Orbana. – Wiem, że wiele osób się w tym ze mną nie zgadza, ale tylko ja się liczę. Jesteś fantastyczny. Jest wspaniałym liderem. Przed ostatnimi wyborami go poparłem (…) i w nadchodzących wyborach poradzi sobie jeszcze lepiej. Jesteśmy za Tobą w 100 procentach – dodał amerykański prezydent.

Trump do Orbana: Viktor, jesteś fantastyczny. pic.twitter.com/dgobwG2NmF — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) October 13, 2025

