Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte ostrzega, że Chiny mogą zmusić Rosję do uderzenie na NATO. W jego ocenie może do tego dojść w przypadku, gdy Xi Jinping zechce w ten sposób odwrócić uwagę od swoich działań.

Mark Rutte podczas przemówienia w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Lublanie nakreślił bardzo niepokojący scenariusz. W jego ocenie, jeśli Chiny zechcą zająć Tajwan, to mogą wykorzystać agresję Rosji na NATO, aby odwrócić uwagę Sojuszu.

„Gdyby Chiny podjęły działania przeciwko Tajwanowi, jest prawdopodobne, że Pekin zmusiłby swojego młodszego partnera, Rosję, na czele z Władimirem Putinem, do podjęcia działań przeciwko NATO” – powiedział Rutte.

Sekretarz Generalny NATO zwrócił przy tym uwagę, że obecnie rosyjskie wojska rozciągnięto i rozmieszczono w różnych miejscach. „Samotny i zniszczony rosyjski okręt podwodny wraca z patrolu na Morzu Śródziemnym do domu” – zażartował Rutte.

Źr. dorzeczy.pl