Prezydent USA Donald Trump święci chwile triumfu po wynegocjowaniu porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Jednak, gdy zobaczył okładkę magazynu „Time”, wpadł w szał. Nie pomogło nawet to, że przedstawiono tam prezydenta raczej pozytywnie.
Na okładce magazynu „Time” umieszczono zdjęcie, na którym Donald Trump został uchwycony od dołu i pod kątem. Prezydent spogląda w górę i opromienia go jasne, intensywne światło. „Jego triumf” – dodano nagłówek. Całość sprawia raczej pozytywne wrażenie.
Sam zainteresowany jednak uważa zupełnie inaczej. We wpisie na portalu Truth Social określił je jako „najgorsze zdjęcie w historii”. „Zniknęły moje włosy, a na czubku głowy unosiło się coś, co wyglądało jak bardzo mała korona. Naprawdę dziwne!” – skomentował.
„Nigdy nie lubiłem robić zdjęć spod kąta, ale to jest bardzo złe zdjęcie i zasługuje na to, by je zwrócić. Co oni robią i dlaczego?” – irytuje się Trump.
W artykule redakcja magazynu „Time” podkreśliła, że zawarte przez administrację Trumpa porozumienie pokojowe to „sztandarowe osiągnięcie jego drugiej kadencji” i „strategiczny punkt zwrotny” dla Bliskiego Wschodu.
Źr. Polsat News; X