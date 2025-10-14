Prezydent USA Donald Trump święci chwile triumfu po wynegocjowaniu porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Jednak, gdy zobaczył okładkę magazynu „Time”, wpadł w szał. Nie pomogło nawet to, że przedstawiono tam prezydenta raczej pozytywnie.

Na okładce magazynu „Time” umieszczono zdjęcie, na którym Donald Trump został uchwycony od dołu i pod kątem. Prezydent spogląda w górę i opromienia go jasne, intensywne światło. „Jego triumf” – dodano nagłówek. Całość sprawia raczej pozytywne wrażenie.

Sam zainteresowany jednak uważa zupełnie inaczej. We wpisie na portalu Truth Social określił je jako „najgorsze zdjęcie w historii”. „Zniknęły moje włosy, a na czubku głowy unosiło się coś, co wyglądało jak bardzo mała korona. Naprawdę dziwne!” – skomentował.

„Nigdy nie lubiłem robić zdjęć spod kąta, ale to jest bardzo złe zdjęcie i zasługuje na to, by je zwrócić. Co oni robią i dlaczego?” – irytuje się Trump.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

W artykule redakcja magazynu „Time” podkreśliła, że zawarte przez administrację Trumpa porozumienie pokojowe to „sztandarowe osiągnięcie jego drugiej kadencji” i „strategiczny punkt zwrotny” dla Bliskiego Wschodu.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; X