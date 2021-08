Serwis Onet.pl porozmawiał z mieszkańcami Katowic, którzy wspominają 19-letnią kobietę. Ta zginęła kilka dni temu pod kołami autobusu. Jego kierowca usłyszał zarzut zabójstwa.

Tragedia w Katowicach wstrząsnęła całą Polską. W tym mieście na Śląsku zginęła 19-letnia kobieta. Została śmiertelnie potrącona przez kierowcę autobusu, który w pewnym momencie z impetem wjechał w nią oraz jej znajomych. 31-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa.

Dodatkowo wstrząsający jest fakt, iż 19-latka była matką. Miała dwójkę dzieci – dwuletnie oraz siedmiomiesięczne. Dlaczego mężczyzna wjechał w tłum i zabił 19-letnią kobietę? „Z zeznań wnika, że kierowca bał się tłumu, który znalazł się przed autobusem. Wydawało mu się, że agresywne osoby atakują pojazd i chcą wedrzeć się do środka” – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Monika Łata.

„Badanie toksykologiczne potwierdziło obecność trzech leków w organizmie podejrzanego. W toku dalszego śledztwa będzie prowadzone postępowanie pod kątem tego, jak wpływ miały te leki z puntu widzenia możliwości prowadzenia pojazdu przez podejrzanego” – powiedział z kolei prokurator Aleksander Duda.

19-latka z Katowic nie żyje. Wspominają ją mieszkańcy

Nad śmiercią młodej kobiety pochylił się serwis Onet.pl, którego dziennikarze wybrali się do Katowic, by porozmawiać z mieszkańcami. Okazuje się, że ci wciąż nie dowierzają w to, że 19-latka straciła życie w taki sposób. Są zszokowani zdarzeniem, do którego doszło na jezdni.

„Wiem tyle, co pan. Nie zrobiła nic złego, na pewno na taki los nie zasłużyła. Młoda matka, dzieci udane, ona grzeczna, mogła sobie życie ułożyć. Co ten kierowca miał w głowie?” – powiedział w rozmowie z serwisem jeden z mieszkańców z Katowic.

Inny z mężczyzn opowiada z kolei, że był na miejscu wypadku. „Byłem tu ok. 7 rano w sobotę. Policja rozwinęła parawan, porozkładali folię, żeby przykryć fragmenty ciała, ubrania, buty. Wszystko było rozrzucone po całej jezdni” – stwierdza.

