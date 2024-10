Kilka dni temu w miejscowości Brzoza pod Bydgoszczą, na drodze krajowej numer 25 doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów. Teraz na jaw wyszły szokujące kulisy. Okazuje się, że 22-latek prowadząc jeden z pojazdów celowo uderzył w inny samochód. Podróżowała nim kobieta z dzieckiem.

W poniedziałek w miejscowości Brzoza pod Bydgoszczą 22-latek kierujący volkswagenem passatem wjechał w mercedesa, za kierownicą którego siedziała kobieta i wiozła dziecko.

Passat niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas ruchu i z dużą siłą uderzył w mercedesa. Na skutek tego uderzenia obydwa samochody uległy poważnym zniszczeniom. Strażacy mówią, że to, że wszyscy przeżyli, to cud.

Wstępne ustalenia sugerowały, że mogło dojść do awarii, zasłabnięcia kierowcy lub utraty panowania nad autem. Jednak bardziej szczegółowe ustalenia przyniosły szokujące rezultaty. Okazuje się, że 22-latek z passata podczas jazdy pokłócił się z pasażerką, swoją dziewczyną. Ta namawiała go do wyjazdu do pracy za granicę. Wściekły kierowca gwałtownie skręcił, celowo uderzając w inne auto.

Ofiary wypadku mają połamane kończyny oraz poważne urazy kręgosłupa. 22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze bezpośrednim co do swojej pasażerki oraz w zamiarze ewentualnym kierowcy i pasażerki mercedesa.

