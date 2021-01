Jeszcze przez 2,5 roku obowiązywać będzie umowa, którą Robert Lewandowski zawarł z Bayernem Monachium. Niemiecki „Bild” twierdzi jednak, że ma informacje dotyczące dalszej przyszłości Polaka.

Robert Lewandowski to dziś niekwestionowana gwiazda światowego futbolu. Polak sięgnął po nagrodę FIFA The Best dla najlepszego zawodnika na kuli ziemskiej. Jest również zdecydowanie najlepszym graczem na niemieckich boiskach, a w Bayernie Monachium nikt nie wyobraża sobie bez niego drużyny.

W Bawarii muszą już jednak myśleć o tym, co dalej. Doskonale wiadomo bowiem, że umowa „Lewego” z Bayernem wygasa za 2,5 roku. Z jednej strony to szmat czasu, z drugiej – warto pilnować tematu. Robert Lewandowski to wielki profesjonalista i za 2,5 roku z pewnością będzie w dobrej formie. Wówczas chrapkę na niego mogą mieć także inne kluby, a on – podobnie jak Cristiano Ronaldo po pobycie w Realu Madryt – może chcieć zmienić otoczenie. Tak przynajmniej spekulują niektórzy eksperci.

Ostatnio informację na temat przyszłości Lewandowskiego podała niemiecka gazeta „Bild”. Dziennikarze tego tytułu twierdzą, że wiedzą, jaką decyzję po wygaśnięciu umowy z Bayernem podejmie kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski nie chce odchodzić z Bayernu Monachium

Dziennikarze „Bildu” twierdzą, że za 2,5 roku Robert Lewandowski chciałby… przedłużyć swoją umowę z Bayernem Monachium. „Lewy” miałby wówczas ponad 34 lata, a obserwując jego formę fizyczną, można być spokojnym o jego dyspozycję na murawie.

On sam również zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że w takim wieku i w dobrej formie jest zdecydowanie za wcześniej na piłkarską emeryturę. A za taką należy przyjąć np. transfer do amerykańskiej ligi MLS, o którym mówił kiedyś zarówno „Lewy”, jak i jego małżonka.

Wiele wskazuje więc na to, że kibice Bayernu jeszcze przez kilka lat będą cieszyć się obecnością Lewandowskiego w jedenastce ich ukochanego zespołu.