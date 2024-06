28-latek, Marcin Mizia, został napadnięty i brutalnie pobity na Dniach Sosnowca. Nie przeżył. Teraz jego narzeczona zamieściła rozdzierający serce wpis.

Mizia przebywał na terenie imprez towarzyszących Sosnowiec Fun Festival. Na miejscu doszło do bójki. 28-latek został napadnięty przez trzech 16-latków. Młodociani oprawcy nie mieli dla niego litości – skatowali go.

Marcin Mizia, prywatnie funkcjonariusz więzienny oraz piłkarz, trafił do szpitala. Lekarzom nie udało się go jednak uratować. Mężczyzna zmarł. – Dzięki zapisowi monitoringu i szybkiemu działaniu obecnych na miejscu służb udało się zidentyfikować i zatrzymać sprawców napadu – trzech nieletnich. Postepowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Nic nie usprawiedliwia ataku, do którego doszło. Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom zmarłego składam kondolencje – napisał w mediach społecznościowych Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Głos zabrała narzeczona Macieja Mizi, która zamieściła rozdzierający wpis w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, para we wrześniu miała wziąć ślub… – Zawsze Wybiorę Ciebie. Do końca będziesz miłością mojego życia. Spoczywaj w spokoju skarbie, kocham Cię – napisała Karolina, narzeczona Marcina.

Oprawcy 28-latka zostali zatrzymani przez policję. Sąd zdecydował już o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące.

